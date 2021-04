Caso Morata, la Juve non vuole riscattarlo: i dettagli

Caso Morata – Niente riscatto per Alvaro Morata. Il futuro bianconero dello spagnolo, come racconta Tuttosport, è appeso a un filo ed è quello del rendimento.

Ha dodici partite per dimostrare di essere da Juve, dodici sfide per convincere Andrea Pirlo e Andrea Agnelli, formalmente la coppia che guiderà la Juventus in campo e fuori anche nella prossima stagione.

Caso Morata, ecco cosa succederà

45 MILIONI – Ormai, che la Juve non abbia intenzione di spendere 45 milioni per lo spagnolo, sembra “cosa certa”. La cifra è infatti troppo alta e il prolungamento per un’altra stagione prevede 10 milioni di ulteriore esborso: sarebbe più fattibile, non per questo è assolutamente scontato.

A fine stagione, il giocatore e la dirigenza faranno il punto della situazione, l’accordo con l’Atletico può essere rivisto. Per TS, Aguero e Kean possono essere le alternative.

presentazione-morata-juve

fonte: ilbianconero.com