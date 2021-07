Caso Ramsey, la Juve ha preso una decisione

Caso Ramsey – Basta favori! E’ questo il diktat di mercato della Juventus, che non intende più andare incontro né ai giocatori in uscita, né ad altri club con formule svantaggiose per i bianconeri.

Una politica che riguarda in particolare la situazione legata al futuro di Aaron Ramsey: dopo aver detto di voler lasciare Torino dal ritiro del Galles parlando addirittura di “due stagioni frustranti”, il centrocampista ha fatto dietrofront dicendo di voler restare.

Caso Ramsey, ecco cos’ha deciso la Juve

L’IDEA DELLA JUVE – Non è di quest’idea però la Juve, che vuole trovargli una sistemazione anche per mettere a bilancio una plusvalenza dopo l’arrivo a parametro zero due anni fa dall’Arsenal. L’idea della Juve è quella di venderlo solo a titolo definitivo.

Niente favori, dicevamo: quindi niente prestiti con parte dell’ingaggio – 7 milioni di euro netti – pagata dai bianconeri e niente risoluzione del contratto pagando la parte rimanente dello stipendio. Se non dovessero arrivare offerte per prendere interamente il cartellino, Ramsey resterà a Torino.

IL NO DI AARON – Intanto, il giocatore ha respinto l’interesse del Crystal Palace che si era fatto avanti negli ultimi mesi: Aaron non vuole scendere di livello, sarebbe disposto ad andare di nuovo in Inghilterra ma solo se dovessero arrivare proposte da parte dell’Arsenal, che però vorrebbe prenderlo solo a parametro zero.

La Juve però non vuole piegarsi alle richieste di ‘favori’ per Ramsey, e in generale l’idea del club è quella di evitare di arrivare alla fine del mercato con giocatori esuberi da svendere o dare in prestito all’ultimo pagando parte dell’ingaggio.

fonte: ilbianconero.com