Caso Ronaldo, addio Juve già a giugno?

Caso Ronaldo– Stiamo insieme. Oppure vinciamo insieme. O resistiamo insieme. Le possibili traduzioni delle parole con cui Cristiano Ronaldo ha chiuso il lungo post pubblicato su Instagram alle 22.19 di ieri – «We stand together» – sono diverse.

Insieme con chi, però? Questa è la domanda chiave: insieme con i tifosi della Juventus o insieme con i tifosi personali di CR7? La sensazione è che l’esortazione riguardi i secondi e che il post, a corredo delle foto del fuoriclasse portoghese con le maglie di Juventus, Real Madrid e Manchester United, sia una dichiarazione di «missione compiuta» che prelude a un addio ai colori bianconeri.

Caso Ronaldo, ecco cosa sta succedendo

«Ho vinto tutto, a livello di squadra e indi-viduale, in Inghilterra, Spagna e Italia, sono felice di aver lasciato il mio segno e dato gioia ai tifosi. Questo è ciò che mi dà gioia, per cui lavoro e che inseguirò fino all’ultimo gior-no», il succo concentrato del post, che pubblichiamo integralmente a fianco in modo che ognuno possa farsi la propria idea. Capitolo bianconero che si chiude o solo la celebrazione della triplice conquista?

Al futuro Ronaldo non fa nessun accenno. La certezza è l’Europeo che proverà a rivincere con il suo Portogallo. Poi potrebbe ripartire da dove la sua stella si è accesa, il Manchester United, oppure provare a conquistare un altro Paese: la Francia, con il Paris Saint-Germain. Su que-sto almeno i dubbi sono pochi: escluso dal suo agente Jorge Mendes un ritorno allo Sporting, escluso da Madrid quello al Real (figurarsi poi con l’addio di Zidane), alternative non sembrano essercene.

E visto che il rinnovo da 36 milioni di Neymar complica dal punto di vista del fair play finanziario un passaggio al Psg, l’opzione di un ritorno a Old Trafford è la più quotata (ma mai dire mai nell’anno del Mondiale in Qatar). Questo dando per scontato un addio alla Juventus che Ronaldo nel suo post non ha pronunciato. La sensazione è quella, ma non sempre le sensazioni si rivelano esatte.

cristiano-ronaldo-stipendio-curiosità

fonte: tuttosport.com