Caso Sarri – Maurizio Sarri ha deciso. Negli scorsi giorni, dopo l’idea di Aurelio De Laurentiis di riportarlo a Napoli, è stato vicino al Marsiglia, ora alla ricerca di un nuovo allenatore al posto di André Villas-Boas, dimissionario dopo le vicende del club, gli screzi con la tifoseria e il noto problema di mercato sfociato con l’acquisto di Ntcham. Ma poi non se n’è fatto niente.

L’OM gli ha fatto la corte, ma Sarri ha preferito rifiutare definitivamente la proposta pur apprezzando la stima dei dirigenti francesi. Il motivo?

Caso Sarri, nodo rescissione

Come scrive calciomercato.com, Maurizio non ama subentrare a stagione in corso per i suoi metodi, in più spera in altre chiamate per programmare la stagione 2021/2022. Anzi, lo stesso Sarri ha fatto capire alla Juventus che la sua intenzione è di rimanere fermo fino a fine stagione per predisporre al meglio il lavoro dell’annata che verrà.

Dunque, lo stipendio bianconero a Maurizio rimarrà intatto. Almeno per ora; perché non sarà l’OM a fargli cambiare idea. Quanto cosa alla Juve? Sarri percepisce 6 milioni annui di ingaggio.

fonte: ilbianconero.com