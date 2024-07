“C’è l’accordo”. Clamoroso Juve, il West Ham soffia Todibo?

Clamoroso aggiornamento per il calciomercato Juve: dopo Roberto Calafiori potrebbe sfumare anche Jean-Clair Todibo. Quanto meno è quanto sostiene Footmercato, con una notizia che arriva dunque direttamente dalla Francia. Secondo quanto riportato dal portale, il West Ham avrebbe infatti raggiunto l’intesa col Nizza per portare il giocatore in Premier League.

Calciomercato Juve, inserimento West Ham per Spinazzola

La proposta che ha convinto subito i transalpini è stata da 36 milioni di euro più bonus. Tuttavia sarebbe stato proprio il calciatore a bloccare il tutto in quanto vuole andare alla Juventus dopo aver perso il Manchester United per un soffio e solo per una questione regolamentare, in quanto i Red Devils hanno la stessa proprietà della società francese e con l’UEFA che ha dunque fatto scattare il semaforo rosso sull’operazione.

Il 24enne ha dunque rifiutato la proposta degli Hammers che potrebbero intanto bussare alla porta della Juve per un altro nome e attende aggiornamenti da Torino. Una dinamiche che porterà comunque Cristiano Giuntoli ad accelerare per l’ex Barcellona, per non correre il rischio di perdere un giocatore approvato direttamente da Thiago Motta per motivi specifici. Anche perché dovesse passare troppo tempo le parti potrebbero spingere l’atleta ad accettare la proposta forzando la mano.