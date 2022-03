Centrocampo Juve – Il centrocampo del futuro? Comunque vada, avrà un tocco brasiliano. È quanto emerge dall’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui si sta profilando fin da ora un duello a distanza – in salsa verdeoro, appunto – tra Arthur e Jorginho.

Il primo, un giocatore della Juve lo è già: complici le uscite di mercato e gli infortuni, nelle ultime settimane è riuscito a ritrovare il posto fisso che nella prima parte di stagione temeva di aver perso, tanto da meditare a lungo l’addio per cercare più spazio.

L’ex Barcellona è in crescita: sa di poter migliorare ancora, di dover cercare più continuità, ma intanto si è guadagnato una convocazione in Nazionale, quella chiamata tanto preziosa per non perdere il treno Mondiale.

Centrocampo Juve, le scelte tra Arthur e Jorginho



In Nazionale c’è già da tempo, invece, l’altro brasiliano (di nascita): Jorginho è un punto fermo della squadra di Mancini, e chissà che non possa esserlo anche della Juve.

Se si parla di “duello a distanza”, infatti, è perchè l’azzurro può diventare un obiettivo concreto della Vecchia Signora, più che mai attenta alla situazione in casa Chelsea per studiare un eventuale affondo sul mercato in estate: in scadenza nel 2023, l’ex Napoli piace ai bianconeri fin dai tempi di Sarri, e ora potrebbe essere arrivato il momento di un tentativo concreto. Concorrenza di Arthur permettendo…

