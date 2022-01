Centrocampo Juve, non solo Rovella: ecco chi entra e chi esce

Centrocampo Juve – Manca una settimana alla chiusura del mercato e la Juventus aspetta alla finestra prima di piazzare la zampata vincente. Non solo per quel che riguarda l’attaccante, con il sogno Vlahovic sempre in testa, ma anche per ciò che concerne il centrocampo. Il reparto non ha convinto granché e il club sarebbe pronto a rivoluzionarlo.

CHI ESCE – Secondo Calciomercato.com nelle prossime ore sono previsti dei contatti con l’Arsenal per provare a trovare un accordo su Arthur e con l’AstonVilla per Bentancur. Non sarebbe da escludere l’ipotesi di una doppia cessione, che costringerebbe la società ad andare sul mercato per reperire altrettanti sostituti da mettere a disposizione di Allegri.

Centrocampo Juve, la rivoluzione per Allegri

CHI ENTRA – Il primo nome della lista è Nicolò Rovella, che arriverebbe alla Juventus (proprietaria del cartellino) con 6 mesi di anticipo rispetto al previsto. Ma le trattative col Genoa non finiscono qui.

Il club bianconero vuole investire su giocatori giovani e italiani, come l’Inter, e avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso, esterno mancino classe 2000. Il calciatore, però, piace anche ai neroazzurri e al Milan. Spuntarla non sarà semplice.

rovella-genoa-inter

fonte: ilbianconero.com