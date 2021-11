Centrocampo Juve, non solo Tchouameni: spunta una sfida al Milan

Centrocampo Juve – Il piano A è chiaro, il B da valutare. La Juve studia i suoi colpi tra gennaio e l’estate consapevole del necessario restyling a centrocampo. Il piano A, ve lo raccontiamo da settimane, è chiaro: Aurelien Tchouameni, da mesi individuato dalla Juventus come l’uomo giusto, anche se costa tanto.

Finché il Monaco non aprirà al prestito o abbasserà le pretese, però, difficilmente la trattativa potrà entrare nel vivo: vista la folta concorrenza che c’è, al club del Principato conviene aspettare e cedere il suo gioiello al miglior offerente, nemmeno la posizione di vantaggio col giocatore consolidata negli scorsi mesi è al momento un’arma decisiva in favore della Juve.

Così il club si guarda attorno e pensa anche alla cessioni per arrivare all’altro grande colpo: Dusan Vlahovic. Per attivare tutti i piani B, prima, è necessario che la Juve sblocchi almeno (almeno) una cessione pesante: Aaron Ramsey in testa, poi Adrien Rabiot e, infine, anche Dejan Kulusevski è tra i sacrificabili.

OCCHIO A KAMARA – Piani B e opportunità sono lì per la Juve. C’è Axel Witsel per esempio, forse quello che piace più a Max Allegri ma anche il meno gradito al club che di over 30 non vorrebbe più sentir parlare.

E si seguono con attenzione pure Denis Zakaria e Corentin Tolisso, in scadenza di contratto, così come tra i giocatori che possono arrivare in prestito non passano di moda Gonzalo Villar e Leandro Paredes, così come Donny Van de Beek. E poi c’è sempre da tenere in considerazione l’ipotesi di una chiamata anticipata a Nicolò Rovella.

Ma tra le grandi occasioni ce n’è un’altra che si sta valutando alla Continassa: Boubacar Kamara: come anticipato da Calciomercato.com già a inizio settembre, il mediano del Marsiglia è da tempo tenuto sotto stretta osservazione.

Il classe ’99 è in scadenza di contratto senza alcun rinnovo in vista e sta guadagnando posizioni, anche per gennaio, visti anche gli ottimi rapporti con quel Pablo Longoria ora presidente marsigliese ed ex capo osservatore bianconero. La Juve c’è, ma sfida diversi club, come il Milan, che studia il colpo a parametro zero. Cherubini può giocare d’anticipo.

fonte: ilbianconero.com