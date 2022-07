Cessione De Ligt, incontro Juve-Bayern

La cessione di Matthijs De Ligt non è solo un’ipotesi, ma assomiglia a una certezza in attesa di capire quanto la Juventus riuscirà a spuntare dal Bayern Monaco. Ne parla il Corriere dello Sport.

Incontro Juve Bayern per De Ligt

La trattativa per De Ligt ha preso il via con l’obiettivo unico di arrivare una fumata bianca. Nel via vai di incontri milanesi Federico Cherubini mercoledì ha incontrato anche Salihamidzic, ex giocatore bianconero e da anni uomo mercato del Bayern. Aappuntamento buono per registrare ufficialmente la valutazione juventina e prendere atto una volta ancora della decisione dell’olandese di andare a Monaco di Baviera, per buona pace di un Chelsea che pure avrebbe messo sul piatto più soldi sia per la Juve che per il giocatore.