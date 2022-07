Cessione De Ligt, il piano Juventus per darlo via

La trattativa per il rinnovo di Matthijs De Ligt è arrivata a una conclusione che la Juve sperava di scongiurare. La partenza porterà un super bottino da reinvestire sul mercato. Ne parla il Corriere dello Sport.

Addio De Ligt, il piano Juve

Il Chelsea sta gestendo una posizione di vantaggio, ora è il Bayern Monaco ad aver pianificato l’irruzione: il club ha preso contatti sia con il team Raiola che con la società bianconera. Il Chelsea non si ferma: si lavora per la definizione dell’offerta da 75 milioni più bonus che in casa Juve si spera di veder salire almeno fino a quota 100 complessivi. Già, la richiesta non cambia.