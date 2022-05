Cessione milionaria in vista per la Juve?

Sono ore calde sul fronte che riguarda il centrocampista della Juventus Rolando Mandragora, in prestito dalla Juventus al Torino dalla scorsa stagione.

Cessione Mandragora al Torino

Mandragora potrebbe rimanere a titolo definitivo in caso di riscatto da parte del Torino, con prezzo fissato sui 14 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal giornalista Marcello Chirico dal suo profilo Twitter, il presidente granata Cairo vorrebbe uno sconto rispetto alla cifra pattuita. E per questo i bianconeri starebbero valutando la possibilità di tenersi il centrocampista in vista della prossima stagione o aprire le porte ad un’eventuale cessione.