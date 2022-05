Cessioni Juve, possibili tre addii

Alla fine della prima settimana di luglio la Juventus potrebbe veder cambiare il suo reparto di centrocampo tra acquisti e cessioni. Come raccontato dalla Gazzetta, la Juventus potrebbe riprendere Paul Pogba dal Manchester United, ma al tempo stesso potrebbe cedere alcuni calciatori.

Addio Juve, tre cessioni in vista?

La Juve guarderà alle uscite per capire quale sarà il budget economico per l’estate, e quali saranno le principali esigenze tecniche. Chi potrebbe partire?

Ad esempio, le possibilità di rivedere l’attaccante spagnolo Alvaro Morata per un quinto anno in bianconero sono davvero basse, mentre per tanti altri calciatori dipenderà da offerte e opportunità.

Il centrocampista americano Weston McKennie, il suo compagno di reparto brasiliano Arthur, l’attaccante Moise Kean, il francese Adrien Rabiot: tutti possono lasciare la Juventus a titolo definitivo, e tutti vivono la situazione con una certa ansia.

Arthur, Rabiot e Kean, ad esempio, andrebbero volentieri altrove e la Juve. alle giuste condizioni, è più che disposta ad accontentarli. Dipenderà dalle offerte.