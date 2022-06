De Ligt via? La posizione della Juve per cederlo

Il Chelsea ha incontrato la Juventus per acquistare Matthijs de Ligt. Risposta? Solo soldi, quelli della clausola da 120 milioni di euro. L’ex Ajax non fa gola solo al Chelsea (che ha in programma un nuovo incontro con la Juve), ma piace parecchio anche a Manchester, sia sponda City che United. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Le condizioni per cedere De Ligt

La posizione della Juve? Ha una clausola rescissoria da 120 milioni, se un altro club li mette e strappa il sì del giocatore, non resta che incassare senza battere ciglio. Anzi, forse pure con il sorriso, vista la cifra. La domanda allora sorge spontanea: qualcuno è disposto a sbattere sul piatto così tanti soldi per il centrale olandese? Forse no, ma i bianconeri, anche pensando a un’eventuale trattativa, tengono duro sul punto.