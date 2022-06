Chelsea su De Ligt, primo contatto con la Juve

Matthijs de Ligt, 22 anni, clausola di rescissione da 120 milioni di euro. A fare muro è la Juventus, a tentare l’assalto il Chelsea, come racconta la Gazzetta dello Sport.

De Ligt Chelsea, prima offerta

Primo assalto respinto. Da Londra hanno fatto sapere di poter arrivare a una valutazione da 100 milioni, ma inserendo una contropartita: i primi nomi proposti, Timo Werner e Christian Pulisic, non sono considerati interessanti. Il piano della Juventus non è quello di vendere De Ligt, se non di fronte a un’offerta irrinunciabile.