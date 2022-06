Chelsea su De Ligt, prima offerta: la risposta Juve

Chelsea-Manchester United, è derby per il difensore olandese della Juventus De Ligt. I Blues appaiono in pole position ma i Red Devils sono pronti ad entrare in scena. Ne para il Corriere dello Sport.

Offerta Chelsea per De Ligt

La Juventus non ha intenzione di derogare dalla richiesta base: clausola rescissoria di 115 milioni. Solo cash e nessuna altra formula che possa prevedere sconti o inserimento di contropartite tecniche. Per questo motivo è stata respinta al mittente la prima proposta arrivata da Londra, ma l’offerta di 45 milioni più Timo Werner non è stata ritenuta adeguata dalla Juve.