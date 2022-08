Chi gioca al posto di Di Maria? Tutte le idee di Allegri

Angel Di Maria si è già preso la Juve. L’ha fatto in pochi istanti, tutti incredibili e bellissimi. Il primo gol della stagione porta la firma del suo mancino, un sinistro al volo che prende una traiettoria impensabile, complicata anche da riscrivere.

E mentre tutto portava alla giornata perfetta, il destino ha rincarato la dose, purtroppo nel verso sbagliato.

Di Maria infortunato, chi gioca al suo posto nella Juve?

Il crack, lo stop, le difficoltà e i versi del Fideo al momento dell’infortunio avevano lasciato già presagire preoccupazione e ansie.

Poi il responso: dieci giorni per capire, ma chissà quanto tempo in realtà per rivederlo ancora sul prato verde dello Stadium. Angel, già decisivo, è costretto a fermarsi. La Juve, già aggrappata a lui, è costretta a cambiare. Ma come?

IL GIOVANE – Il sostituto naturale, al momento, è già in rosa. E’ giovanissimo ed è argentino, proprio come il Fideo: ma Allegri rischierà Matias in quella posizione pur di non snaturarsi? Difficile.

DAL MERCATO – L’aiuto dal mercato può essere Memphis Depay. Le parti sono più vicine e l’olandese può agire da seconda punta alle spalle di Vlahovic, proprio com’era partito il Fideo.

IL CAMBIO INTERNO – Cuadrado a destra, Kostic a sinistra. E Vlahovic al centro. Di Maria si può sostituire così: al momento, la tesi più accreditata.

fonte: ilbianconero.com