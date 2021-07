Chiellini contratto Juve – Giorgio Chiellini giocherà la finale dell’Europeo da giocatore disoccupato. Il suo contratto è scaduto ormai da qualche giorno, eppure questo dettaglio non rappresenta un problema particolare né per sé né per la Juve.

C’è forse più di qualcosa di cui discutere, il nuovo accordo non è fatto come dichiarato anche da Davide Lippi (agente di Chiellini) negli scorsi giorni.

Chiellini contratto Juve, ecco cosa sta succedendo

Ma che il capitano della Juve sarà ancora Chiellini nella prossima stagione non sembra in discussione. Se questo rappresenta un capitolo a parte, a proposito di accordi per il rinnovo di contratto, resta lunga la lista dei giocatori attualmente in scadenza.

Da Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo, da Juan Cuadrado a Federico Bernardeschi, da Mattia Perin a Mattia De Sciglio. Tutte storie completamente diverse l’una dalle altre.

fonte: ilbianconero.com