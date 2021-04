Chiellini Juve – Sarà l’ultimo ballo con la Signora? Giorgio Chiellini non ha ancora deciso, sul futuro non c’è assoluta certezza. Per l’agente, “deciderà Agnelli”.

Per tanti, invece, sarà il giocatore a dare l’ultima parola. Al momento – stando a quanto riporta l’entourage – non sembra infatti esserci sentore sul fatto che Giorgio possa smettere e il presidente Agnelli ha sempre parlato con lui di futuro.

Chiellini Juve, addio già scritto?

LA RIFLESSIONE – Molto difficile vederlo con un’altra maglia per il Corriere dello Sport. In questa stagione si è poi visto quanto sia importante l’apporto del capitano, nonostante l’arrivo di un’altra stagione molto complicata: nel mese di ottobre si è fermato a Kiev, a novembre in allenamento, a febbraio ancora lo stop a Oporto.

Insomma, sono stati poco più di mille minuti, quelli trascorsi in campo. Poco, decisamente troppo poco per un capitano e per un giocatore che dovrebbe fare la differenza (quasi) ogni partita. 526 presenze dopo, l’epilogo resta tutto da scrivere.

fonte: ilbianconero.com