Chiellini a Los Angeles, i dettagli del contratto

Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini si trasferirà a breve a Los Angeles. Ieri a Londra il Los Angeles Football Club ha incontrato il suo agente Davide Lippi come racconta la Gazzetta dello Sport.

Chiellini Los Angeles, le ultime sul contratto

La franchigia losangelina è ottimista, Chiellini anche. Certo, c’è qualche aspetto da definire, da un punto di vista economico, logistico, tecnico.

Los Angeles non può offrire a Chiellini un contratto da designated player, quello senza limiti riservato ai giocatori più importanti. Tra diritti di immagine e sponsorizzazioni, però, una soluzione dovrebbe essere trovata. Il suo contratto infatti sarà di 18 mesi, con trasferimento a fine mese. Per il momento i dirigenti sono tornati in California.

Il prossimo appuntamento sarà con la Juve. Il capitano, un anno fa, firmò un biennale con Agnelli. Ora deve risolvere quell’accordo per liberarsi.