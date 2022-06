Chiellini in MLS? Pronta la presentazione in stile Hollywood

Il 9 luglio è in programma il derby tra L.A. Fc e L.A. Galaxy. Potrebbe essere la partita di Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus in procinto di trasferirsi in America.

Chiellini a Los Angeles, le ultime novità

Come racconta il CorSport, è ormai sicuro che l’ex capitano della Juventus e della Nazionale si trasferirà entro poche settimane a Los Angeles.

Al di là degli ultimi dettagli burocratici, Chiello ha detto sì ieri a Londra ai dirigenti californiani, alla presenza del suo storico manager, Davide Lippi, tutti arrivati nella capitale britannica.

I preparativi per una presentazione hollywoodiana sono già in corso. In campo o in tribuna, quello del 9 luglio dovrebbe essere il suo primo derby americano.