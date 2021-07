Chiellini rinnova Juve, il sì è vicino: i dettagli

Chiellini rinnova Juve – C’ è un che di paradossale nell’attesa della ∫ di questa sera – quarti di fInale degli Europei – tra gli azzurri e il Belgio.

C’è qualcosa di paradossale ad esempio nella diffusa speranza (coltivata più o meno da tutti i tifosi dell’Italia: juventini e no che siano nei restanti giorni dell’anno) che Giorgio Chiellini giochi e lo faccia come sa – e come pochissimi altri sanno – riuscendo pertanto a limitare, fermare, neutralizzare Romelu Lukaku.

Il paradosso è che cotante aspettative siano riposte in un giocatore che di fatto è svincolato. Tecnicamente oggi – per il capitano della Nazionale – è il secondo giorno da… disoccupato.

Chiellini rinnova Juve, ecco cosa sta succedendo in queste ore

Se fino a qualche settimana fa c’erano diversi dubbi in merito al fatto che la sua avventura in bianconero potesse continuare o meno (basti pensare a Gigi Buffon, che ha già salutato la compagnia), recentemente la sensazione d’una riconferma è andata in crescendo.

Mettici l’ufficializzazione del ritorno di Massimiliano Allegri (che un bel po’ di parole in merito le ha spese…), mettici anche – e soprattutto – le superlative prestazioni offerte dal difensore agli Europei, ancora in coppia con Leonardo Bonucci.

Solidi a saldi, affiatati e affidabili hanno tenuto botta (infortunio a parte) proprio mentre – altro paradosso se vogliamo – i due colleghi di reparto alla Juventus, destinati a raccoglierne l’eredità, vacillavano in ambito internazionale.

chiellini-in-panchina

fonte: tuttosport.com