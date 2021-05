Chiellini si ritira? La decisione del difensore

Chiellini si ritira? Giorgio Chiellini non ci sta. La sua volontà è quella di non ritirarsi. Come spiega Calciomercato.com il fatto di compiere 37 anni ad agosto non lo indurrà a ritirarsi quest’estate. Il punto è: dove giocherà la prossima stagione?

Chiellini si ritira? Arriva la decisione finale

Il contratto di Chiellini, come noto, è in scadenza di contratto e ancora la Juventus non gli ha proposto il rinnovo. I segnali che arrivano dall’ambiente bianconero sono quelli del rinnovamento della rosa, nel quale non sarebbe previsto di prolungare il rapporto col capitano. Almeno come giocatore, dato che il futuro da dirigente è probabile.

Come dicevamo sopra, però, il futuro da dirigente può attendere. Chiellini, con le giuste rotazioni, si sente ancora un giocatore. E quindi dove andrà se la Juve continuerà a non farsi viva per il rinnovo? Ci sono già stati contatti con club arabi e americani. Nel frattempo, c’è una qualificazione Champions da conquistare con la sua Juve.

fonte: ilbianconero.com