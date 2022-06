Chiellini via, la Juve ha un dubbio sul sostituto

La Juventus continua la caccia a un centrale difensivo per colmare il vuoto creatosi con l’addio del capitano Giorgio Chiellini, pronto all’avventura in Mls con i Los Angeles Fc.

Dubbio Juve sul post-Chiellini

Come racconta Tuttosport, il nome in cima ai pensieri di Allegri e dei dirigenti è quello di Kalidou Koulibaly, alle prese con un rinnovo in salita con il Napoli. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023.

La Juventus rimane attenta su Koulibaly, che tra un anno potrebbe svincolarsi, ma pensa anche ad altri. Le alternative al senegalese sono Gabriel dell’Arsenal e i due della Fiorentina Igor e Milenkovic. Prima di affondare il colpo, però, c’è un dubbio: la Juventus deve capire il futuro di Merih Demiral il cui riscatto da parte dell’Atalanta è tutt’altro che certo.