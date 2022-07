Chiesa ha scelto un nuovo numero di maglia, la novità

Federico Chiesa è a tutti gli effetti il primo vero acquisto della nuova Juventus. Archiviato il prestito biennale pagato 10 milioni, il club avrebbe in ogni caso esercitato il riscatto diventato obbligatorio con la qualificazione in Champions, alla Fiorentina altri 40 milioni più 10 di bonus. Ne parla il Corriere dello Sport.

Chiesa cambia numero di maglia

Il 7 non poteva proprio passare sulla sua schiena. La scorsa stagione era cominciata con Ronaldo in organico, l’interregno della 7 di Vlahovic è da subito sembrato avere una data di scadenza. Ora il passaggio di testimone è potuto avvenire: è stata la 7 a essere scelta da giocatore e club per la nuova stagione di Chiesa.