Chiesa-Juve rischio scontro totale

L’editorialista di Tuttomercatoweb Luca Calamai mette in evidenza un rischio scontro totale tra Federico Chiesa e La Juventus.

Il matrimonio nel Duomo di Grosseto è stato un momento magico. I giornalisti hanno anche raccontato l’appello che un tifoso del Napoli ha lanciato a Chiesa. Da innamorato degli azzurri vorrebbe Federico alla corte di Conte. Ipotesi a dir poco complicata. E’ un passaggio delicato della carriera di Chiesa.

Il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno e per il momento non sta facendo di tutto e di più per favorire la sua uscita (verrebbe da dire quasi inevitabile…) dalla Juve. E, parallelamente, non sembra intenzionato neppure ad allungare di un anno il contratto con il club bianconero. Lasciando il direttore Giuntoli in una situazione scomoda. Un particolare curioso: la Juve era riuscita a portare via Federico dalla Fiorentina a un prezzo vantaggioso trovando con il giocatore un accordo un anno prima della scadenza naturale del contratto con la società viola.

In estate il nuovo presidente Commisso prima cercò di convincere l’attaccante a restare in viola, poi cercò di fare cassa vendendolo a peso d’oro al Liverpool (ma il giocatore naturalmente rifiutò il trasferimento in Inghilterra e a qualsiasi altro club) e a pochi giorni dalla chiusura del mercato fu costretto ad accettare la proposta bianconera.

Oggi è la Juve sotto scacco. Capita nelle storie di calcio mercato. Giuntoli però non è disposto a farsi mettere in un angolo. Il direttore bianconero spera di trovare la sistemazione giusta per Federico ed è convinto di poter incassare dai 25 ai 30 milioni. Ma se Chiesa volesse provare ad andare a scadenza di contratto sarà guerra dura.

Giuntoli tra l’altro avrà il totale sostegno di Thiago Motta che ha già tagliato fuori Chiesa dal suo progetto tecnico.