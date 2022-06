Il Cholito Simeone vice Vlahovic? La Juve ci pensa, i dettagli

L’attaccante argentino del Verona Giovanni Simeone piace alla Juventus dopo una stagione da 17 gol e 6 assist in 35 partite. Ne parla la Gazzetta dello Sport

Cholito Simeone vice Vlahovic?

Si è fatta largo un’ipotesi: la Juve, per fare da alter ego a Vlahovic. Il Cholito è al Verona in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto a 10,5 milioni, non ancora esercitato. Ci sarebbe tempo fino al 15 giugno, ma il Verona vuole vedere se ci sono eventuali compratori per rivenderlo e farci una plusvalenza.

La Juve sta pensando all’argentino ma bisognerà vedere se è disposta ad aggiungere qualche milioncino ai 10,5 del riscatto. Nel Verona Tudor se n’è andato, e ha lasciato anche il d.s. Tony D’Amico. Al loro posto sono attesi l’ex Udinese Gabriele Cioffi e l’ex d.s. Brescia Marroccu.