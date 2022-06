Christillin: “Marotta un genio. Magari torna alla Juve, lo rimpiango!”

Evelina Christillin, membro europeo del board Fifa, ha parlato oggi a Radio 1 a Un Giorno da Pecora: “Beppe Marotta è un genio della lampada e da tifosa della Juventus lo rimpiango tantissimo, vorrei che tornasse a Torino”.

Sul mondiale in Qatar: “Questo Mondiale è stato assegnato nel 2010, allora era un’altra FIFA, non dico che sotto la presidenza Infantino non sarebbe accaduto, ma certamente oggi c’è un’attenzione decisamente maggiore riguardo aspetti come il rispetto dei diritti umani nel paese ospitante”.