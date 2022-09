Clamoroso Arthur, può dire addio al Liverpool già a gennaio! E la Juve…

Clamoroso Arthur – Una cessione last minute per Arthur che non ha ancora dato i frutti sperati. “Tutto normale”, secondo il suo agente, Federico Pastorello, artefice di un piccolo capolavoro nell’ultima sessione estiva di mercato: quando sembrava ormai destinato alla permanenza, ecco i Reds e la possibilità di giocarsi il futuro altrove per il centrocampista brasiliano. Ancora alle prese con una preparazione diversa.

CONVINCERE IL LIVERPOOL – Quella partenza destinazione Liverpool ha sorpreso tutti, come racconta Calciomercato.com: non tanto perché il brasiliano abbia lasciato la Juventus, che da tempo aveva mostrato di non voler puntare su di lui, ma “soprattutto per la destinazione”.

Clamoroso Arthur, novità da Liverpool

L’inizio di avventura inglese, però, non è andato come Arthur sperava, tanto che c’è già chi ha parlato di un nuovo trasferimento a gennaio e sono anche circolate le voci sul suo impiego soltanto nella squadra riserve.

Ovviamente, la Juve osserva interessata: il rischio che ritorni a fine stagione è tanto alto, quasi scontato. Ma è un’ipotesi che né il giocatore, né il club stanno valutando: Arthur è ancora convinto di poter strappare la conferma ai Reds, nonostante l’inizio in salita. In alternativa, guarderebbe con interesse il mercato della Liga.

