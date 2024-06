Clamoroso Douglas Luiz-Juve, novità SKY: cosa succede

Calciomercato Juve, clamoroso Douglas Luiz: l’affare è ancora bloccato. Lo annunciano i colleghi di SkySport e in particolare l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riferisce, rispetto a ieri e alle problematiche per Weston McKennie che fatica a trovare un’intesa con l’Aston Villa, non si registrano passi avanti e l’affare resta dunque in stand-by.

Calciomercato Juve, caos Douglas Luiz: gli aggioramenti

Mancherebbe solo quest’ultimissimo step per la fumata bianca finale, quindi sarebbero ok le situazioni relative al brasiliano in direzione Torino e a Samuel Iling-Junior che invece approderà a Birmingham, mentre ci sono appunto difficoltà per il centrocampista USA che avanza pretese che hanno sorpreso le società. Un sì conclusivo che al momento sta bloccando la maxi operazione.

Motivo per cui – riporta l’emittente televisiva – si stanno cercando nuove soluzioni e potenzialmente anche altre contropartite pur di non far saltare un affare che per la società juventina sarebbe a questo punto un danno non indifferente. Non solo in entrata per un mancato acquisto di spessore da 50 milioni, e di conseguenza salterebbe anche il rinforzo per la J Women, ma resterebbero sul groppone anche due esuberi ormai virtualmente piazzati. Decisivi saranno i prossimi giorni ma si farà il possibile per salvaguardare la trattativa generale.