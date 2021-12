Clamoroso Dybala, slitta il rinnovo: l’agente torna in Argentina!

Clamoroso Dybala – I tifosi bianconeri che vorrebbero continuare a vedere Paulo Dybala nella Juventus stanno iniziando a tremare. Il procuratore del numero 10 argentino, Jorge Antun, era arrivato a Torino per concludere la trattativa, ma è improvvisamente tornato in Sudamerica. Lo rivela la Gazzetta dello Sport. Cosa sta succedendo?

Clamoroso Dybala, il caso del rinnovo

RIENTRATO – Secondo la Rosea, Antun sarebbe rientrato in Argentina, ma la trattativa non sarebbe a rischio. Giocatore e club infatti avrebbero deciso insieme di rinviare a inizio 2022 la fatidica firma, posticipandola ulteriormente per problemi burocratici.

Resta il fatto che, formalmente, Dybala dal 1° gennaio sarà libero di accordarsi con altre società, almeno formalmente.

RIFLESSIONI – Per la Gazzetta, comunque, la Juventus starebbe ragionando sull’opportunità delle cifre e della spesa. Il rinnovo di Dybala consisterebbe di fatto in 10 milioni a stagione fino al 2026, che peserebbero eccome sul bilancio soprattutto in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League.

In quel caso, infatti, il rinnovo di Dybala rischierebbe di andare a togliere fondi al mercato, magari quelli che potrebbero portare a Torino un nuovo centravanti.

fonte: ilbianconero.com