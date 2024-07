Clamoroso Rabiot, il francese va da da Conte a Napoli?

Clamoroso Adrien Rabiot: e se alla fine il francese restasse in Serie A, ma non trattandosi né di Juventus o di Milan che sembrava pronto sullo sfondo ad approfittarne? Spunta un clamoroso terzo incomodo italiano che ci starebbe provando a fari spenti per un clamoroso colpaccio: il Napoli di Antonio Conte.

Clamoroso Rabiot, valuta la proposta del Napoli

Come infatti svela La Repubblica oggi in edicola, il club partenopeo avrebbe avanzato una proposta all’entourage del 29enne che starebbe valutando l’offerta. Tuttavia, svela sempre il quotidiano, la verità è che l’idea del calciatore sarebbe comunque quella di temporeggiare per capire se vi saranno altre chiamate nel frattempo e soprattutto dall’estero dove sogna il Real Madrid che aveva manifestato un certo interesse durante l’Europeo.

Chissà tuttavia che Conte, con la sua ambizione e fame di vittoria, non possa convincere l’ex PSG ad approdare in azzurro. L’ex tecnico bianconero ha già risolto i casi legati a Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia e ha convinto Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku (che aspetta però la cessione di Victor Osimhen) ad approdare in terra campana: e se il prossimo fosse proprio Rabiot? Di certo sarebbe sconcertante. Specialmente dopo aver rifiutato 7.5 milioni di euro per tre anni da una Juve che di certo non parte dal 10° posto.