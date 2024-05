Cobolli Gigli consiglia Conte: “Non firmare con questa squadra”

Calciomercato Juve, quali rinforzi e quali cessioni in programma? Tutto ruoterà attorno al nuovo allenatore bianconero che subentrerà a Massimiliano Allegri, perché ovviamente per Paolo Montero sarà solo una chiamata ad interim e anche in caso di due vittorie eventuali in questa chiusura di campionato prima in Bologna-Juventus e poi eventualmente in Juventus-Monza. Il designato in panchina c’è e sembrerebbe anche pronto una volta chiusa questa stagione: Thiago Motta.

L’allenatore italobrasiliano è infatti ambizioso e sembra pronto ad accettare l’offerta che Cristiano Giuntoli gli ha da tempo presentata e per la quale serve solo mettere nero su bianco. Lascerà il Bologna dunque salvo clamorosi colpi di scena, con Antonio Conte eventuale piano B juventino da quello che giunge, e con un altro ex della Vecchia Signora pronto a prendere il posto di Motta in rossoblu: Maurizio Sarri.

Dove allenerà Antonio Conte? Il suggerimento di Cobolli Gigli

Conte però che nel frattempo sembrerebbe fortemente tentato da un’altra offerta, quella del Napoli, anche se sembra che stia prendendo tempo per capire le intenzioni della Juventus o di eventuali altri club più blasonati. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve intervistato da 1StationRadio, ha sconsigliato l’azzurro all’ex Ct. Il motivo? Il presidente Aurelio De Laurentiis, una figura ingombrante e forse non proprio compatibile con l’ex centrocampista.

“Non so se mi sentirei di consigliare il Napoli a Conte – dice con schiettezza l’imprenditore 79enne – Antonio ha bisogno della massima libertà, di prendere le sue decisioni e a volte anche molto forti. De Laurentiis dovrebbe fare uno sforzo su sé stesso. Per il presidente è un momento difficile. Si presenta al nuovo campionato come una squadra che deve essere ricostruita. Non è un momento positivo, anche il Bari affronta evidenti difficoltà”.

C’è bisogno di una rivoluzione nelle modalità in caso di approdo di Conte in terra partenopea: “All’interno della famiglia De Laurentiis sarebbe necessaria una riflessione su come debbano viversi i rapporti all’interno di una società, che dovrebbe essere strutturata nei ruoli dei vari dirigenti”. E a tal proposito ci sarà Giovanni Manna che potrebbe aiutare, prossimo ad essere annunciato come neo Ds del Napoli. E chissà che non sia proprio lui la carta decisiva per convincere eventualmente Conte, Juve permettendo.