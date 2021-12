Colpo Juve in attacco, si prova l’affare dallo United

Colpo Juve in attacco – Nessun mistero sul fatto che la Juventus non possa permettersi investimenti importanti per sopperire ai bisogni di una rosa che manca di Nessun mistero sul fatto che la Juventus non possa permettersi investimenti importanti per sopperire ai bisogni di una rosa che manca di un centravanti e un centrocampista bravo nella doppia fase.

L’ideale sarebbe un colpo di prospettiva, di quelli che sono destinati a rivalutarsi, anche se la contingenza potrebbe convincere il club a fare uno sforzo per dotare l’attacco di un nome pronto nell’immediato.

Colpo Juve in attacco, l’affare da Manchester

Detto che il “quasi svincolato” Cavani ha 34 anni ed è cercato da altre big, da Parigi spingono ancora per il 28enne Icardi pur in assenza di conferme torinesi: due punte, come Aubameyang in rotta con l’Arsenal, non giovanissime e abituate a guadagnare troppo rispetto al budget juventino.

Vlahovic è un 2000, però costa tantissimo e Commisso non intende cederlo come fatto per Chiesa, tanto meno alla Juve. Giovane è anche il ’99 Scamacca, ma un prestito dal Sassuolo è ipotesi ad ora utopistica. Intriga, entrando in un discorso tra prima e seconda squadra, il 2001 Luca Moro, di proprietà del Padova e che a Catania in Serie C sta segnando à gogo: 18 gol in 18 partite stagionali. A proposito di incroci, il Sassuolo di cui sopra è davanti a tutti, però la Juventus c’è.

cavani-icardi-psg

fonte: tuttosport.com