Colpo per il Napoli di Conte, Graziani: “Molto più forte di Calafiori”

Si infiamma il calciomercato di Serie A, con le big che rilanciano a suon di colpi, annunci e grandi operazioni in programma. La Juventus è sicuramente protagonista considerando le ufficialità per acquisti di rilievo come Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e in ultimo Khéphren Thuram. Peccato per il mancato approdo di Roberto Calafiori che invece andrà in Premier League direzione Arsenal considerando l’offerta da oltre 50 milioni di euro.

Calafiori-Buongiorno, il paragone di Ciccio Graziani

Chi ha preso un difensore importante in Italia è il Napoli dello juventino Antonio Conte, perché è definita l’operazione per Alessandro Buongiorno pronto a sbarcare in azzurro già venerdì per le visite mediche e un affare totale da 40 milioni di euro. E secondo Ciccio Graziani, simbolo granata, sarebbe questo il vero colpaccio difensivo. Un giocatore per il quale Cristiano Giuntoli ha provato un blitz a sorpresa con un maxi rilancio, salvo ricevere un secco ‘no’ per la volontà di non tradire l’altra sponda di Torino in cui è cresciuto.

Secondo Graziani può essere un rimpianto per la Vecchia Signora perché: “Fa molto più clamore Calafiori ma penso che Buongiorno sia molto più forte del difensore del Bologna. E’ un giocatore di assoluta esperienza nonostante un’età molto giovane”, ha dichiarato l’ex attaccante intervenuto a Radio Kiss Kiss. Il club azzurro, antagonista della Juventus per la prossima stagione, ha nel frattempo annunciato Leonardo Spinazzola svincolato e Rafa Marin dal Real Madrid.