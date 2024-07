Come giocherebbe oggi la Juventus: la formazione titolare 

Prende forma la nuova Juventus di Thiago Motta. Ma è appena al suo stato embrionale. E non solo perché in verità il raduno alla Continassa non deve nemmeno ancora iniziare e gli automatismi quindi non sono nemmeno all’orizzonte, ma anche perché – pure giustamente data un’apertura del mercato appena tre giorni fa – è giunto al momento appena un acquisto per quella che sarà la nuova formazione bianconera.

Come sarebbe oggi la formazione titolare della Juventus

Ovvero Douglas Luiz dall’Aston Villa che diventerà il nuovo faro del centrocampo. E’ vero che è imminente anche Khéphren Thuram sempre in mediana e che c’è Michele Di Gregorio ormai pronto e in attesa da settimane, ma si è appena a metà dell’opera a fronte degli altri tre acquisti importanti nei programmi del Dt Cristiano Giuntoli.

Così la formazione titolare della Juventus a oggi, come riporta TuttoSport oggi in edicola, sarebbe la seguente: Di Gregorio, Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Weah, Miretti, Yildiz; Vlahvoic. Mancano rinforzi in zone nevralgiche del campo, ovvero la fascia destra alta dove si spera nel colpo che porta il nome di Jadon Sancho e sulla trequarti dove il sogno è sempre Teun Koopmeiners. In difesa il grande obiettivo, anche se si complica di parecchio per la resistenza del Bologna e le incursioni dalla Premier League, resta Roberto Calafiori.