Condò sulla Juve: “Che rimpianto, poteva arrivare a zero!”

Condò sulla Juve – In un articolo scritto su La Repubblica, il giornalista Paolo Condò ha parlato della disastrosa prestazione di Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco ha permesso praticamente da solo all’Udinese di rimontare, facendo rimpiangere a tutti i tifosi juventini un certo Donnarumma, che i bianconeri avrebbero potuto ingaggiare a zero in questa sessione di mercato.

Condò sulla Juve, le parole su Donnarumma

Ecco un estratto del suo commento: “Donnarumma poteva essere preso a zero, ma ovviamente tra premi e commissioni quello zero non sarebbe mai stato davvero gratis: occorreva almeno cedere Szczesny, che non ne ha voluto sapere”.

“Un suo diritto, ma dopo i disastri di Udine il portiere polacco giocherà i prossimi match con un bel gorilla sulle spalle”.

fonte: ilbianconero.com