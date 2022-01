Confessione Dybala ad alcuni amici: “Inter? Mai li”

Confessione Dybala – L’avrebbe confessato a un po’ di amici, Dybala, confermando la frustrazione per quanto accaduto con la Juventus, con un accordo che ieri c’era e oggi era tutto da rivisitare.

L’ha confessato e probabilmente lo intendeva pure, perché Paulo si ritiene uomo d’onore (a differenza di altri, ecco). E allora va bene un ragionamento sulle parole riportate dal Corriere dello Sport in edicola.

Confessione Dybala ad alcuni amici

PROSSIMA MOSSA – Il campione argentino è ora in attesa della prossima mossa della Juventus in chiave rinnovo: difficile che possa accettare con le cifre rivisitate al ribasso, mentre ad alcuni amici avrebbe confessato non solo di voler restare in bianconero nonostante la delusione di questa fase.

Ma anche che mai potrebbe immaginarsi con la maglia dell’Inter.

dybala-gol-salernitana-juve

fonte: ilbianconero.com