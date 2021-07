Contatti Juve Icardi, per il Psg è sul mercato

Contatti Juve Icardi – Il Psg ha deciso: Mauro Icardi è sul mercato. Il centravanti argentino, anche per questo, continua a tenere vivi i contatti con la Juventus. Anche settimana scorsa c’è stato un aggiornamento tra le parti, ma – come racconta Calciomercato.com – sono ormai mesi che i dialoghi con l’entourage sono fitti, fittissimi.

Contatti Juve Icardi, sta succedendo in queste ore

SITUAZIONE CALDA – Come raccontato a più riprese, non bastano però i vivi contatti tra le parti. Per fare in modo che Icardi possa arrivare a Torino c’è da lavorare e pure parecchio. All’argentino, la Juve penserebbe soltanto nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse andare via, magari proprio in direzione Parigi.

L’ipotesi di uno scambio con lo stesso Icardi è quasi una conseguenza, tra conti e possibilità. Ma quant’è vicino il portoghese al Psg? Poco. Anche perché Al-Khelaifi potrà tentare l’assalto soltanto se dovesse partire davvero Kylian Mbappé, direzione Madrid…

icardi-saluta-psg

fonte: ilbianconero.com