Contatti tra l’agente di Koulibaly e la Juventus

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è un sussurro di mercato in casa Juventus: potrebbe diventare una occasione secondo i quotidiani di casa Juve.

L’agente di Koulibaly a contatto con la Juve

Juventus e Barcellona non sarebbero le uniche società interessate: occhio a Chelsea e Paris Saint-Germain. Vanno monitorate le mosse dell’agente di Koulibaly, che con la Juve ha un feeling stretto e contatti costanti, tanto che se fino a pochi giorni fa si dava più credito alla possibilità che i bianconeri entrassero in azione da gennaio e con Koulibaly prossimo allo svincolo, adesso nei salotti del mercato prende forza l’idea dell’opportunità che il ds Federico Cherubini potrebbe cogliere per strappare Kalidou al Napoli. Degno erede nella difesa svuotata dalla partenza di Chiellini.