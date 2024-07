Contatto Juve-Simeone

Al momento non è una priorità, ma nei pensieri della Juventus in vista della prossima stagione c’è anche un vice di Dusan Vlahovic. Scaricato Arek Milik, che non è partito per il ritiro in Germania anche per via di alcuni problemi fisici dovuti al recente infortunio, Cristiano Giuntoli andrà a caccia di un altro profilo sul mercato, e oggi è Il Corriere dello Sport a fare un nome nuovo: si tratta del figlio d’arte Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli e proposto anche alla Lazio, con il quale ci sono già stati alcuni contatti.

Juventus, i nomi per il vice Vlahovic

Sullo sfondo, poi, c’è sempre Mateo Retegui, che potrebbe lasciare il Genoa prima della fine del campionato. Non sarà facile andare incontro alle richieste dei rossoblù sui 25 milioni di euro, ma i bianconeri hanno tanti giovani da poter sfruttare come possibili contropartite (Il Secolo XIX oggi cita il difensore Tarik Muharemovic come idea gradita al Grifone, al di là di un’eventuale trattativa per l’azzurro); lo stesso Milik è un nome da non scartare in caso di affare allargato tra le due società, notoriamente in ottimi rapporti.

fonte: il bianconero.com