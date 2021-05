Conte addio Inter? Divorzio più vicino

Conte addio Inter – Il rinvio dell’atteso confronto tra Conte e Zhang aveva fatto storcere il naso, come se le cose stessero precipitando all’improvviso. In realtà, la situazione è nota da tempo, l’Inter viaggia verso il ridimensionamento e questa volta, come riporta Calciomercato.com, lo strappo non sembra ricucibile.

C’è troppa distanza tra Conte e l’Inter, troppo divario tra l’esigenza di continuare un progetto vincente e la necessità di tagliare, chiudendo il mercato con plusvalenze vicine a 100 milioni di euro, riducendo inoltre il monte ingaggi.

Conte addio Inter, rispunta l’idea Allegri

Così, i due percorsi sono al bivio, con l’avvocato Cappellini che ha avuto il suo bel da fare per impostare la possibile buonuscita del tecnico salentino.

DA ALLEGRI A SARRI – I segnali di un Villa Bellini-bis sono diventati realtà, anche se questa volta il vertice potrebbe anche non avvenire. L’addio è nell’aria e l’ad Marotta sta già sondando il terreno per il successore di Conte.

Il primo nome del dirigente nerazzurro, come un anno fa, è sempre quello di Massimiliano Allegri, in pole per tornare alla Juventus. Sarri stuzzica, piace anche Conceiçao.

fonte: ilbianconero.com