Conte ringrazia la Juve, parole a sorpresa da Londra

Conte ringrazia la Juve – Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per un’intervista che andrà in onda domani, facendo anche un confronto tra il Tottenham e la sua prima Inter, con un riferimento agli ex Juve Bentancur e Kulusevski. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Conte ringrazia la Juve, le parole su Kulusevski e Bentancur

“È sempre difficile fare paragoni, però sicuramente quando prendi il lavoro in una squadra che non vince da tanto tempo è inevitabile che la fiducia manchi. A gennaio sono andati via quattro giocatori, tutti importanti per il Tottenham, ne sono arrivati due”.

“Quindi anche numericamente invece di rinforzarti potresti esserti, sulla carta, indebolito. Bentancur e Kulusevski sono il prospetto ideale per il Tottenham. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti”.

kulusevski-tottenham

fonte: ilbianconero.com