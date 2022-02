Conte shock: “Situazione inaccettabile, parlerò con il club”

Conte shock da Londra – La vittoria contro il Manchester City è stata soltanto un’illusione: il Tottenham perde nel recupero di Premier League con il Burnley e subisce la quarta sconfitta in cinque partite di campionato.

E nel post-partita esplodono la rabbia e lo sconcerto di Antonio Conte, che si lascia andare a un pesante sfogo: “Quattro sconfitte nelle ultime cinque, questa è la realtà e parla chiaro. Non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Sono stato chiamato per cambiare le cose, sto facendo di tutto ed evidentemente non è abbastanza”.

Conte shock sul Tottenham

Conte poi aggiunge: “Qui i giocatori sono sempre gli stessi, gli allenatori cambiano, ma non i risultati. Per me è frustrante. Potrei stare zitto e chiudere gli occhi ma per me non è una situazione accettabile. Sono troppo onesto per accettarla, lo chiarirò con il club e il club dovrebbe fare le sue valutazioni su di me. Non è giusto e non è bello continuare a perdere, nessuno lo merita”.

conte-intervista-rai

fonte: ilbianconero.com