Conte si presenta a Napoli: “Quando affronterò la Juve…”

E’ iniziata ora anche mediaticamente la nuova era napoletana a tinte bianconere, perché Aurelio De Laurentiis ha deciso di ripartire dalle macerie con Antonio Conte in panchina e un altro juventino come Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo prendendo così il posto di Cristiano Giuntoli in azzurro due anni più tardi. E dopo l’annuncio ufficiale del 5 giugno, ieri è andata in scena anche la presentazione ufficiale del tecnico che ha già infiammato l’ambiente col suo spirito battagliero.

Cosa farà Conte quando sfiderà la Juventus?

Non è un mistero che qualche tifoso juventino guarda da lontano con occhi nostalgici, in quanto avrebbe riaccolto a braccia aperte Conte così da provare a rilanciare subito e pesantemente la Juventus in corsa scudetto. Toccherà farlo invece a Thiago Motta, con un altro stile e altra modalità come voluto dal direttore tecnico che nella nuova era sostenibile e dal calcio propositivo ha preferito l’italo-brasiliano a chiunque altro, Conte compreso.

Ma cosa succederà quando il mister pugliese incrocerà la Juventus, nonché l’amore della sua vita? Ne ha parlato intervistato ai microfoni di SportMediaset: “Se per questo – dice – sentirò anche la partita col Lecce, perché è lì che sono cresciuto. E’ inevitabile che provi l’affetto per le squadre in cui ho giocato o allenato ma quando verrà il momento del campo saranno avversari”.