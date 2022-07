Cosa può dare Bremer alla Juve di Allegri?

Cosa può dare Bremer alla difesa di Max Allegri? Nell’ultima stagione al Torino, il brasiliano è stato il migliore della Serie A per palloni intercettati, recuperi, duelli e duelli aerei vinti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Cosa può dare Bremer alla Juve

Nell’esuberanza fisica non ha nulla da invidiare a De Ligt. Ha margini di miglioramento nel trattamento palla e in fatto di esperienza. A 25 anni non ha mai assaporato la gioia di vestire la maglia della Seleção o giocare in Champions. Per la prima bisognerà convincere il c.t. Tite, magari già per il Mondiale. Sul secondo punto basterà solo aspettare settembre.