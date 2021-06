Costacurta contro Donnarumma – A Il Giornale, Billy Costacurta ha parlato di Donnarumma: “Sfortunatamente, penso che entrambi ci abbiano perso. Ma ciò che è sorprendente è il modo in cui il giocatore ha perso la possibilità di competere con la sua famiglia in Europa, perché il Milan è una famiglia”.

Costacurta contro Donnarumma, le parole sul portiere italiano

“Sono stato lì e so quanto sia soddisfacente, e lui non potrà goderselo. Quindi, come uomo, ha perso un po’ di credibilità, perché scegliere di andarsene così non è mai bello… Capisco il desiderio di una nuova sfida, ma poteva restare a Milano ancora per qualche anno”.

donnarumma-milan-2020

fonte: ilbianconero.com