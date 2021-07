Cristiano Ronaldo, ecco quando torna alla Continassa

Cristiano Ronaldo – Oggi doppio allenamento per la Juventus di Allegri, alla quale dovrebbe aggregarsi Wojciech Szczesny.

Ieri invece i bianconeri sono scesi in campo nel pomeriggio alla Continassa per continuare la preparazione in vista del primo impegno in amichevole, sabato contro il Cesena (ore 18, in diretta su Sky).

Si è trattato di una seduta essenzialmente atletica e di scarico, per la maggior parte del gruppo, mentre alcuni bianconeri hanno svolto esercitazioni tecniche con la palla.

Cristiano Ronaldo, novità sul ritorno alla Juve

All’inizio della prossima settimana è, invece, atteso Cristiano Ronaldo che – secondo i programmi – dovrebbe sostenere le visite mediche lunedì per poi svolgere il primo allenamento con la squadra nella giornata di martedì.

Possibile, dunque, la sua comparsa nell’amichevole di sabato 31 a Monza, contro i padroni di casa per il redivivo Trofeo Berlusconi. Gli azzurri campioni d’Europa e i reduci dalla Coppa America (Danilo e Cuadrado) sono invece attesi il 2 agosto. L’8 agosto, infine, è prevista la sfida al Camp Nou contro il Barcellona per il trofeo Gamper.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: tuttosport.com