Cuadrado addio? La Juve non si oppone alla partenza

Parla Juan Cuadrado. Lo fa via social, per dire la sua sulla propria posizione contrattuale. «Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni». Qual è la sua situazione? Ne parla il CorSport.

Addio Cuadrado? Non è da escludere

Alla presenza numero 40 è scatto il prolungamento automatico fino al 30 giugno 2023, alle stesse condizioni economiche (5 milioni netti) nonostante la volontà del club di spalmare l’ingaggio.



Il suo stipendio resta nel mirino della società bianconera. In caso di offerta ritenuta interessante dal giocatore e il suo entourage, la Juve non si opporrebbe alla sua partenza. Una situazione che non sembra destinata a cambiare.