Cuadrado e Alex Sandro all’addio, novità Juve

Juan Cuadrado e Alex Sandro sono entrambi all’ultimo anno di contratto con la Juventus. E potrebbero andare via, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Juve, due terzini al passo d’addio

Il colombiano ha esercitato nella scorsa stagione l’opzione unilaterale per posticipare la data di termine del suo accordo dal 2022 al 2023, mantenendo lo stipendio da 5 milioni. Al 30 giugno avrà 35 anni: i bianconeri potrebbero presentare un’offerta al ribasso, ma lo scenario più probabile resta del via libera. Discorso analogo anche per Alex Sandro, che di milioni netti ne prende ben 6,5. Però il brasiliano è in calo da tempo. Motivo per cui è improbabile il rinnovo anche a cifre più basse.