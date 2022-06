Enigma Cuadrado, la Juve può cederlo! I dettagli

La Juventus non è abituata a portare avanti telenovele di mercato e c’è da aspettarsi che la questione Juan Cuadrado non farà eccezione. Ne parla Tuttosport.

Cuadrado via dalla Juventus?

Nell’ottica di una valutazione generale sui programmi del club, il laterale destro può rientrare nell’elenco dei giocatori sacrificabili. Gli estimatori non mancano: in Italia l’Inter di Marotta è sempre attenta, così come la Roma. Per non parlare delle possibilità estere. La riflessione conduce a un bivio: puntare su un giocatore importante di 34 anni, oppure cederlo e puntare su un rinforzo di prospettiva? Con questa chiave di lettura è da interpretare la trattativa per Molina dell’Udinese, valutato 30 milioni senza contropartite tecniche.